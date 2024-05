Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall wird Sponsor von Borussia Dortmund

Der Rüstungskonzern Rheinmetall steigt in das Fußball-Sponsoring ein und wirbt ab sofort beim BVB Dortmund. „Der Verteidigungs- und Technologiekonzern tritt künftig als Champion Partner im sportlichen und gesellschaftlichen Umfeld des Fußball-Bundesligisten auf“, teilte der BVB am Mittwoch mit. Die Vereinbarung gilt für drei Jahre. Erstmalig werde das Rheinmetall-Logo während der Vorbereitung des BVB auf das Champions-League-Finale sichtbar sein. Das Finale gegen Real Madrid findet am 1. Juni in London statt.