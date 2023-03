Vor dem Revierderby Schalke- und BVB-Fans zünden massiv Pyrotechnik – Fotograf mit Bengalo getroffen

Die Polizei hatte vor dem Spiel deshalb an die Anhänger beider Lager appelliert. „Gegen Personen, die anreisen, um ihre Aggressionen auszuleben und Gewaltdelikte zu begehen, wird die Bundespolizei konsequent einschreiten“, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Brief. „Unser Hauptanliegen ist es, den friedlichen Fußballfans und anderen Reisenden eine sichere An- und Abreise zu gewährleisten.“