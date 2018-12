Revierderby beim FC Schalke: BVB fährt selbstbewusst zum Erzrivalen

Dortmund Souveräner Spitzenreiter, 19 Punkte Vorsprung auf den Erzrivalen: Borussia Dortmund geht mit breiter Brust ins Revierderby bei Schalke 04. Bei den Gastgebern drückt derweil vorne der Schuh.

Die Stimmung beim souveränen Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga vor dem Duell beim Erzrivalen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) könnte nicht besser sein. Im Idealfall krönt sich der BVB an diesem Spieltag bereits zum Herbstmeister, Schalke benötigt bei 19 Punkten Rückstand schon das viel zitierte Fernglas beim Blick auf die Dortmunder.

Seit drei Jahren wartet die Borussia auf einen Sieg gegen die Königsblauen. Dementsprechend groß ist der Respekt vor dem schwächelnden Vizemeister. "Schalke könnte in der zweiten Liga spielen, dann wäre es auch ein schweres Spiel", sagte Thomas Delaney beim Fußball-Talk "19:09" der Ruhr Nachrichten vor "einem der größten Spiele in Europa".

Der Däne ist eines der Gesichter des Dortmunder Erfolgs. Zorc und Co. bewiesen im Sommer ein goldenes Händchen auf dem Transfermarkt. Am Samstag werden in Lukasz Piszczek, Kapitän Marco Reus und Torhüter Roman Bürki wohl nur drei Spieler in der Startelf stehen, die auch bei der 0:2-Niederlage im April begonnen haben. Der BVB hat aus einer mäßigen Saison die richtigen Lehren gezogen und ist auch nach 13 Spielen in der Liga noch ungeschlagen. Noch besser in eine Saison sind die Westfalen zuletzt im Meisterjahr 2010/11 gestartet.