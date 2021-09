Ärger um Trikots : Puma entschuldigt sich bei BVB-Fans

Herzogenaurach Das neue BVB-Trikot sorgte für mächtig Ärger. Grund: Das Logo ist auf den Champions-League-Trikots so gut wie gar nicht zu erkennen. Ausrüster Puma hat sich nun für das Design entschuldigt und den Anhängern der Dortmunder ein Versprechen gemacht.

„Die Kritik der Fans bezieht sich darauf, dass das BVB-Logo lediglich Ton in Ton mehrfach in das Material eingearbeitet sowie auf der Trikotbrust größer eingeprägt, aber als Vereinswappen eben nicht klar erkennbar hervorgehoben is“, sagte Gulden. „Wir haben uns das Feedback wirklich zu Herzen genommen und werden es bei zukünftigen Trikots – so wie auch schon in der Vergangenheit – berücksichtigen“, versprach er.