Zverev-Aus, Judo-Drama, Gender-Streit Die wichtigsten Meldungen des sechsten olympischen Wettkampftags

Topfavorit Oliver Zeidler und der Deutschland-Achter haben die Ruder-Finals bei den Olympischen Spielen in Paris erreicht. Anders als noch vor drei Jahren in Tokio gewann Zeidler das Halbfinale im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne mit deutlichem Vorsprung und olympischer Einer-Bestzeit (06:35,77). Damit fährt der dreimalige Weltmeister am Samstag im Endlauf um Gold. Dem Achter gelang trotz des krankheitsbedingten Ausfalls von Schlagmann Mattes Schönherr ebenfalls der Sprung in den Endlauf. Das deutsche Flaggschiff belegte im Hoffnungslauf Platz zwei, gehört am Samstag aber nicht zu den Medaillenfavoriten.