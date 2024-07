Drei Medaillen für Deutschland Die wichtigsten Meldungen des fünften olympischen Wettkampftags

Paris · Bei den Olympischen Spielen ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Am Ende des fünften Tages in Paris liefern wir noch einmal eine Übersicht, was alles los war. Die Höhepunkte des Tages – aus deutscher und internationaler Sicht.

31.07.2024 , 20:31 Uhr

49 Bilder Das ist der Medaillenspiegel der Olympischen Spiele 49 Bilder Foto: dpa/Rebecca Blackwell

(dpa/sid/stja/seka/lonn/Jne/loy/rent)