Ex-BVB-Star Sahin lobt Supertalent : „Die U19 ist zu einfach für Moukoko“

Dortmund Am Freitag wird BVB-Talent Youssoufa Moukoko 16 Jahre alt. Dann darf er offiziell in der Bundesliga spielen - und könnte Nuri Sahin den Rekord als jüngster Bundesligaspieler aller Zeiten abjagen. Der ehemalige Dortmunder traut ihm den nächsten Schritt zu.

Der Nachwuchsstürmer wird am kommenden Freitag 16 Jahre alt und darf dann nach dem Beschluss der Deutschen Fußball Liga ( DFL ) aus dem Frühjahr in der Bundesliga spielen. "Als die neue Regel kam, war mir schnell klar, dass mein Rekord bald gebrochen wird", sagte Sahin, der 2005 im Alter von 16 Jahren und 335 Tagen debütiert hatte.

Das in Kamerun geborene Talent dominierte mit 90 Toren in 56 Spielen bei den B-Junioren und 44 Treffern in 23 Partien in der A-Jugend die Nachwuchs-Bundesligen. "Bisher scheint bei ihm nur die Sonne, Regentage hatte er bisher nicht", stellte Sahin fest: "Aber diese Regentage werden kommen. Wichtig ist dann, dass man Leute um sich hat, die einen begleiten und einem bewusst machen, dass negative Schlagzeilen dazugehören."