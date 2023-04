„Nah dran wie nie“ Terzic verspricht Bayern heißen Meister-Tanz

Bis zum Saisonfinale am 27. Mai geht es jetzt aber um diesen Killerinstinkt, um „die Gier“ auf Erfolg. Und eine Siegesserie. In Dortmund hoffen sie dabei auch auf ihren Fan-Vorteil, vier Heimspiele stehen noch auf dem Programm. „Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir alle bereit sein, den Extrameter zu gehen. Wir müssen alles investieren, um unsere Ausgangsposition zu nutzen“, sagte Terzic: „Dazu braucht es einen Heimsieg am Samstag.“