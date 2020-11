Donis Avdijaj (FC Emmen)

Auf Schalke wurde Avdijaj aufgrund seiner vielen Tore schon in der Jugend so bekannt, dass er bei seinem Wechsel in die 1. Mannschaft eine Ausstiegsklausel von 49 Millionen Euro in den Vertrag geschrieben bekam. Bei den Profis fasste er jedoch nie Fuß und verließ den Klub nach mehreren erfolglosen Leihen. Über eine Beschäftigung bei Heart of Midlothian in Schottland und Trabzonspor Istanbul in der Türkei ging es für ihn nach Monaten ohne Klub 2020 zum niederländischen Erstligisten FC Emmen.