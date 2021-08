"BACK. ON. TRACK." : Der Haaland-Hype geht bei Borussia Dortmund weiter

Dortmund Borussia Dortmund kann einfach auf seinen Superstürmer Erling Haaland zählen. Auch am Freitagabend traf er wieder zum BVB-Sieg – und feierte das anschließend ausgelassen.

Seine blonde Mähne tanzte wie wild, als Erling Haaland alleine vor den Fans die Welle anstimmte und immer wieder mit den Armen fuchtelte. Auf den Rängen verneigten sich die Zuschauer fast schon ehrfürchtig, sie jubelten ihrem "Heiland" euphorisch zu oder bestaunten mit offenen Mündern diese Naturgewalt von einem Spieler. Am glücklichsten war an diesem Freitagabend der kleine Aaron, der das begehrte Haaland-Trikot mit nach Hause nehmen durfte.

Und wer, wenn nicht Erling Haaland, soll dann dafür sorgen? "Er ist eine Maschine", schwärmte auch Jude Bellingham , Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:1 (69.), bei DAZN: "Ich habe nicht genug Worte um zu beschreiben, wie gut er ist und was für ein guter Typ er ist." Dass wieder mal alle nur über Haaland sprachen - kein Problem für den Engländer: "Er verdient alles, was er bekommt."

"BACK. ON. TRACK", zurück in der Spur, schrieb der Torjäger hinterher auf Twitter und postete darunter ein Foto von seinem völlig wilden Torjubel. Haaland sorgte dafür, dass dem BVB eine Woche nach dem 1:2 beim SC Freiburg eine zweite Enttäuschung erspart blieb - auch wenn Trainer Marco Rose das nicht gerne hörte.

"Ich glaube, es war der Siegeswillen der ganzen Mannschaft", betonte Rose, der aber die Extraklasse seines Stürmerstars in der entscheidenden Szene nicht abstreiten konnte: "Am Ende ist es Erling, der mit seiner Wucht und Power das Ding reinmacht."

Rose war aber mit der gesamten Mannschaft zufrieden, sie habe "eine sehr dominante erste Halbzeit" gespielt und sich erfolgreich gegen das drohende Unentschieden gestemmt. Der zweite Saisonsieg gebe ihm "Ruhe und Zeit", in der Länderspielpause an Dingen zu arbeiten, "über die wir noch reden wollen", so Rose. Der Trainer verriet auch, welche Dinge er meinte: "Spiel mit dem Ball, Absicherungsverhalten, Positionsspiel, Aktivität im letzten Drittel." All das stimmte phasenweise überhaupt nicht beim BVB.