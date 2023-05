Anreise, Autokorso, Zeitplan Was Fans für die mögliche Meisterfeier in Dortmund wissen müssen

Für den Borsigplatz wird die Kapazität begrenzt und die Auslastung streng kontrolliert. Wird es zu voll, wird der Platz gesperrt. Am Sonntag gilt für die Zeit von 5 bis 24 Uhr ein Glasverbot entlang der gesamten Korsostrecke sowie an den Zugangswegen. Glasflaschen dürfen weder mitgeführt, noch verkauft werden. In der Außengastronomie entlang der Strecke darf zudem nichts in Glasgefäßen ausgeschenkt werden. Ordnungskräfte werden an mehreren Stellen in der Stadt kontrollieren, dass das Glasverbot eingehalten wird. Daher empfiehlt die Stadt Dortmund Fans, keine großen Taschen und Rucksäcke zu tragen. Die Fans werden auch gebeten, in die Innenstadt keine Glasflaschen mitzubringen.