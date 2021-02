Medienberichte : Kehl wird 2022 Zorc-Nachfolger beim BVB

Dortmund Sebastian Kehl wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge im Sommer 2022 bei Borussia Dortmund die Nachfolge von Michael Zorc als Sportdirektor antreten. Unterschrieben sei der Vertrag noch nicht, es gebe aber eine Einigung per Handschlag.

Die Nachfolge von Sportdirektor Michael Zorc beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist offenbar geregelt. Wie das Fachmagazin kicker und die Bild-Zeitung am Sonntagabend berichteten, soll erwartungsgemäß Ex-Nationalspieler Sebastian Kehl (41) im Sommer 2022 das Dortmunder Urgestein Zorc (58) beerben. Bereits in der vergangenen Woche sei dies per Handschlag besiegelt worden. Der Vizemeister bestätigte die Personalie zunächst nicht.