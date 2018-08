Medienbericht: Witsel-Transfer zu Borussia Dortmund offenbar perfekt

Tianjin Erst kommt er, dann doch nicht - und nun doch? Einem Medienbericht zufolge hat der chinesische Klub Tianjin Quanjian das Dortmunder Angebot für Axel Witsel akzeptiert.

Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler soll laut „Bild“ schon am Montag in der Schweiz ankommen und in Bad Ragaz zum Trainingslager der Mannschaft stoßen. Witsel soll einen Vertrag bis 2022 unterschreiben.