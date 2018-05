Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel haben geheiratet

Heimliche Trauung : Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel haben in Düsseldorf geheiratet

Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel 2014 bei der Premiere des WM-Films "Die Mannschaft". Foto: afp, ej

Düsseldorf Mario Götze hat sich getraut: Der Weltmeister und seine langjährige Freundin Ann-Kathrin Brömmel haben sich am Montag in Düsseldorf ganz heimlich, still und leise das Ja-Wort gegeben.

Das berichten "Bild" und "Express". Nach Informationen der beiden Zeitungen war bei der Trauung im Standesamt nur der engste Familienkreis zugegen. Nach der Zeremonie fuhr Götze laut "Bild" noch zum Training bei Borussia Dortmund, als sei nichts gewesen. Das Paar hatte sich im vergangenen Sommer verlobt.

Nach der WM haben die beiden noch eine größere Hochzeitsfeier auf Mallorca geplant.

Seit 2012 ist der 25-Jährige mit dem zwei Jahre älteren Model liiert. Bei der WM 2014 in Brasilien flog Brömmel mit den anderen Spielerfrauen nach Südamerika, um ihren Liebsten zu unterstützen. Ob Götze auch in diesem Jahr im WM-Kader von Joachim Löw stehen wird, ist nach schwankenden Leistungen noch offen.

(areh)