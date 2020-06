Ann-Kathrin und Sohn wohlauf : Mario Götze zeigt Foto seines Babys – der Name überrascht

Mario Götze zeigt Foto seines Babys – der Name überrascht

Dortmund Mario Götze und seine Frau Ann-Kathrin sind erstmals Eltern geworden. Wie der 28-Jährige bei Instagram mitteilte, kam sein Sohn am Freitag auf die Welt. Der Name des Kindes überrascht allerdings.

Weltmeister Mario Götze ist zum ersten Mal Vater geworden. Bereits am Freitag brachte seine Frau Ann-Kathrin (30) einen Jungen zur Welt. „Wir sind mehr als gesegnet. Rome und seiner Mutter geht es gut“, schrieb der 28-Jährige am Montag auf Instagram zu einem Foto, das die Hände der kleinen Familie zeigt. „Herzlich willkommen, Rome. Alles Gute Euch Dreien!“, gratulierte Götzes Arbeitgeber Borussia Dortmund via Twitter. ‍