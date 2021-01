Dortmunder Defensive gibt bei Standards Rätsel auf : BVB-Kapitän Reus beklagt die „immer gleichen Fehler“

Mönchengladbach Nach der Woche zum Vergessen waren Spieler und Verantwortliche von Borussia Dortmund bedient - und redeten Klartext. Die Situation nach der bereits siebten Saisonniederlage ist gefährlich. Vor allem bei Standards gibt die Defensive Rätsel auf.

Reus beklagte ebenfalls die "immer gleichen Fehler". Wenn man das nicht abstelle, "wird es schwierig, ein Spiel zu gewinnen. Das stinkt gewaltig", schimpfte der Kapitän im ZDF. Schon bei den Niederlagen gegen den 1. FC Köln und bei Union Berlin (beide 1:2) fielen alle vier Gegentreffer nach Eckbällen des Gegners. "Standardsituationen sind in Spielen auf Augenhöhe oft spielentscheidend. Das müssen wir schnellstmöglich in den Griff bekommen", forderte Terzic.

Es mangelt an Konstanz, selbst in einem einzelnen Spiel sind die Leistungsschwankungen teils unerklärlich. So drehte der BVB im Borussia-Park dank seiner individuellen Klasse die Begegnung zwischenzeitlich durch zwei Treffer der eiskalten Tormaschine Erling Haaland (22., 28.). Doch am Ende stand die erste Niederlage gegen den Lieblingsgegner nach zwölf Pflichtspielsiegen in Folge.