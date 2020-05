Laut britischem Boulevard-Medium : FC Chelsea an Verpflichtung von BVB-Keeper Bürki interessiert

London Der frühere Champions-League-Sieger FC Chelsea ist offenbar an einem Transfer von Borussia Dortmunds Torwart Roman Bürki interessiert sein. Derzeit steht der teuerster Keeper der Welt, der Spanier Kepa Arrizabalaga bei den Londonern zwischen den Pfosten.

Der FC Chelsea ist nach einem Medienbericht an einer Verpflichtung von Borussia Dortmunds Torhüter Roman Bürki interessiert. Wie die „Sun“ am Donnerstag berichtet, soll der Schweizer den Spanier Kepa Arrizabalaga an der Stamford Bridge als Nummer 1 ablösen und rund 15 Millionen Pfund (16,7 Millionen Euro) kosten. Die „Blues“ hoffen auf einen günstigen Deal, weil Bürkis Vertrag in Dortmund im kommenden Jahr ausläuft.