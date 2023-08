Bochum gegen Dortmund Ein wichtiges kleines Revierderby

Ob der BVB zu seiner Klasse findet, wird allerdings auch davon abhängen, wie sich seine älteren Herren in Bochum präsentieren. TV-Kritiker Lothar Matthäus jedenfalls hat den früheren Kapitän Marco Reus (34) öffentlich angezählt. „Die Zeiten sind irgendwo vorbei“, erklärte der Rekordnationalspieler, „er hat nicht mehr die Geschwindigkeit.“ Und Mario Basler, der Wahrer aller Stammtischinteressen in den Medien, griff auch noch den anderen 34-Jährigen im Dortmunder Team an: „Solange Mats Hummels und Marco Reus in dieser Mannschaft wichtige Stützen sind, wird Dortmund kein Meister mehr in diesem Leben.“ Nach den Eindrücken des Auftaktspiels ist das eine gewagte These, denn Hummels war nicht nur im Aufbauspiel einer der wenigen überzeugenden Athleten des BVB, er war auch der Spieler mit den gefährlichsten Abschlüssen. So oft vor dem Tor war er wahrscheinlich zuletzt in der Jugend des FC Bayern aufgetaucht. Da spielte er schließlich noch im Sturm.