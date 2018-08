BVB-Neuzugang Axel Witsel: "Ich versuche, ein Leader zu sein"

Dortmund Offenbar wollte Carlo Ancelotti ihn schon zur vergangenen Saison nach München holen. Nun ist Axel Witsel in Dortmund und will direkt ein Anführer sein.

Der belgische Fußball-Star Axel Witsel will seiner Rolle als Führungsfigur beim Bundesligisten Borussia Dortmund gerecht werden. "Ich versuche, ein Leader in der Mannschaft zu sein", sagte der 29-Jährige im Interview mit der „Bild am Sonntag“. Die Westfalen hatten den WM-Dritten für 20 Millionen Euro Ablöse vom chinesischen Super-League-Klub Tianjin Quanjian verpflichtet.