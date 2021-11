Diskussionen um Hummels-Rot : Schafft den VAR endlich ab – er schadet dem Fußball

Schiedsrichter Michael Oliver diskutiert nach der Roten Karte gegen Mats Hummels mit den BVB-Profis. Foto: AP/Martin Meissner

Meinung Dortmund Der Videoassistent sollte den Fußball gerechter machen. Dass das immer noch nicht gelingt, zeigt der Platzverweis für Mats Hummels gegen Ajax Amsterdam einmal mehr eindrücklich. In seiner jetzigen Form schadet der VAR dem Spiel – und auch den Schiedsrichtern.

„Irren ist menschlich“ – das gilt auch für Fußball-Schiedsrichter. Oder vielmehr: galt. Denn mit der Einführung des Video-Assistent-Referee (VAR) ging auch das Versprechen einher, der Fußball würde von nun an frei von Fehlern sein. Dass dem nicht so ist, zeigt die Rote Karte gegen BVB-Verteidiger Mats Hummels beim Champions-League-Spiel gegen Ajax Amsterdam eindrücklich.

Schiedsrichter Michael Oliver macht seinen Job auf dem Rasen seit 2010 hauptberuflich, pfeift seit vielen Jahren international. Man kann ihm also durchaus zutrauen, die Grätsche von Hummels, bei der er Gegenspieler Antony nicht einmal direkt trifft, schon auf dem Platz richtig zu bewerten. Das tat er jedoch nicht und zückte stattdessen die Rote Karte nach einer Schauspieleinlage des Ajax-Profis. Doch Irren ist menschlich. Und in einer Welt ohne Videoassistent hätten sich die Dortmunder nach dem Spiel zwar zu Recht über die Fehlentscheidung beklagen können, aber auch eingestehen müssen, dass der englische Schiedsrichter bei seinem Blickwinkel und in Realgeschwindigkeit durchaus zu dieser falschen Einschätzung der Situation kommen kann.

Im Fußball gibt es aber inzwischen den Videoassistenten. Und der hat zig Blickwinkel und Zeitlupen zu Verfügung, um das Spielgeschehen zu bewerten. Spätestens dieser hätte erkennen müssen, dass das Einsteigen von Hummels nur mit Gelb zu ahnden gewesen wäre – ganz egal, wie sehr sich Antony nach dem Kontakt am Boden windet. Der Schiedsrichter-Blog „Collinas Erben“ kommt zu dem Schluss: „Rot kommt nicht in Frage, trotz aller Dynamik. Gelb für Hummels und eine deutliche Ansage an Antony.“

Wenn sich der VAR, dem dieselben oder gar mehr Bilder vorliegen, diese Einschätzung nicht selbst zutraut, hat er zumindest den Feld-Schiedsrichter zum Bildschirm zu bitten, um sich die Szene noch einmal anzuschauen. Doch stattdessen bestätigt er ihn in seiner Fehlentscheidung. Oliver selbst sah sich die Situation nicht einmal mehr an. Das schadet nicht nur dem BVB und dem Spiel, sondern auch den Schiedsrichtern selbst.

Sie verlieren durch den VAR sowieso schon an Autorität auf dem Platz, weil jeder ihrer Pfiffe von Spielern und Zuschauern noch mehr hinterfragt wird als früher. Zudem bekommt man das Gefühl, sie lassen sich entweder schneller zu zweifelhaften Entscheidungen hinreißen oder scheuen sich grundsätzlich vor Pfiffen in schwierigen Situationen – nach dem Motto „Wenn’s falsch war, wird der Videoassistent schon Bescheid sagen“. Der wiederum verzichtet regelmäßig auf ein Eingreifen, um den Hauptschiedsrichter nicht bloß zu stellen. Ein doppelt fehleranfälliges System, das so keine Zukunft hat.