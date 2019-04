Mittelfeldspieler bleibt : Reus beendet laut Watzke Karriere in Dortmund

Reus beendet laut Watzke Karriere in Dortmund

Dortmund Marco Reus wird nach Angaben von Hans-Joachim Watzke seine Laufbahn bei Borussia Dortmund beenden, das verkündete der Klubchef in einem Interview. Auch nach seiner Karriere soll er an den Verein gebunden werden.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke geht davon aus, dass Kapitän Marco Reus seine Karriere bei Borussia Dortmund beenden wird. "Das ist weder ein Wunsch, noch ein Traum, sondern das wird so kommen", sagte der 59-Jährige im Interview mit „Eurosport“.

Der 29-jährige Reus, der am vergangenen Samstag zum ersten Mal Vater geworden war, bestreitet nach zahlreichen Verletzungen eine überragende Saison für die Schwarz-Gelben und ist ein Garant für die Tabellenführung der Borussia. In der Bundesliga traf er in dieser Spielzeit schon 15-mal.