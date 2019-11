Watzke auf der Jahreshauptversammlung : Favre hat beim BVB weiter das Vertrauen

Hans-Joachim Watzke (r) und Reinhard Rauball (l) auf der Mitgliederversammlung. Foto: dpa/Bernd Thissen

Dortmund BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat Trainer Lucien Favre trotz der zuletzt enttäuschenden Auftritte von Borussia Dortmund den Rücken gestärkt, aber auch eine klare Trendwende in den kommenden Partien gefordert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Borussia Dortmund steht trotz zuletzt desolater Leistungen zu seinem Trainer Lucien Favre. "Lieber Lucien, du hast weiter unser Vertrauen", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Sonntag auf der Mitgliederversammlung des Vereins in den Westfalenhallen. "Aber: Am Ende ist Fußball immer über Ergebnisse definiert. Wir wünschen uns alle, dass es dir und der Mannschaft gelingt, eine Wende herbeizuführen. Dafür hast du alle Unterstützung, die wir dir geben können."

An die Mannschaft richtete Watzke klare Worte. "Reißt euch zusammen, strafft euch und tretet so auf, wie das von Borussen erwartet wird", rief er den Spielern zu, die von den 767 Mitgliedern mit Pfiffen empfangen worden waren. "Ihr müsst als Mannschaft wissen, dass es mit Worten nicht getan ist. Ihr seid gefordert, Taten folgen zu lassen!"

Watzke berichtete von einer sehr intensiven Analyse aller Verantwortlichen am Wochenende im Anschluss an das 3:3 gegen den SC Paderborn. Es sei zumindest ein Fehler in der Transferpolitik einzuräumen: "Wir hätten eine zweite Nummer neun verpflichten müssen. Das haben wir nicht getan. Das war falsch."

Sportdirektor Michael Zorc hatte nach einer Krisensitzung der Bosse am späten Freitagabend bereits am Samstag klargestellt: "Wir gehen mit Lucien Favre in das Spiel beim FC Barcelona und erwarten, dass wir da eine deutliche Leistungssteigerung sehen." Auch am Samstag bei Hertha BSC soll der Schweizer definitiv auf der Bank sitzen.

(eh/sid/dpa)