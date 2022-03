Gegen Leipzig : Erstes BVB-Heimspiel seit mehr als zwei Jahren ausverkauft

Dortmund Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wird der Dortmunder Signal Iduna Park wieder bis auf den letzten Platz gefüllt sein. Insgesamt 81.365 Tickets wurden für das Topspiel am Samstag gegen Leipzig verkauft.

Erstmals nach 763 Tagen bestreitet Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wieder ein Heimspiel im ausverkauften Stadion. Der Tabellenzweite teilte am Montag mit, dass für die Begegnung am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den Vierten RB Leipzig sämtliche 81.365 Plätze vergeben sind. Über zwei Jahre waren die Zuschauerzahlen wegen der Corona-Pandemie in Deutschland beschränkt.