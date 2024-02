Gegen Geldauflage Verfahren gegen Fußballer Nico Schulz eingestellt

Wenn Schulz in den kommenden drei Monaten insgesamt 150.000 Euro an fünf verschiedene gemeinnützige Einrichtungen zahlt, erfolgt die endgültige Einstellung. Das bestätigte Richterin Christine Weber dem Sport-Informations-Dienst (SID). Jeweils 30.000 Euro sollen an die Deutsche Krebshilfe, die Vereine „Frauen helfen Frauen“ und „Kinderlachen“ sowie den Weißen Ring und einen Kinderhospizdienst fließen. Schon im Vorfeld des Prozesses hatte Schulz außerdem seiner Ex-Partnerin Schadenersatz in nicht genannter Höhe gezahlt.