Joachim Löw (2014): Der Bundestrainer muss seinen Führerschein für sechs Monate abgeben. Grund dafür sind zu viele Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg. Löw soll zu schnell gefahren sein und mit dem Handy am Steuer telefoniert haben. 2006 hatte Löw den "Lappen" schon einmal für vier Wochen abgeben müssen, weil er auf einer Autobahn mit 134 statt der erlaubten 100 Kilometer pro Stunde geblitzt worden war.