Erling Haaland (21/Manchester City)

Der Norweger kam von Red Bull Salzburg und schlug unglaublich ein. Bei seinem Bundesliga-Debüt brauchte er 23 Minuten für einen Hattrick – und so ging es weiter. Ein Ausbund an Präsenz, Wucht und Willen, in Liga, Pokal, Champions League, Europa League. In der Sekunde des Dortmunder Ballgewinns schon, mit der Hand die geforderte Steilpasslinie anzeigend, im Sprint auf das gegnerische Tor. Er trug den BVB oft alleine, trotz Verletzungsproblemen rangelte am Ende ganz Europa um ihn.