Transfer weiter in der Schwebe : BVB-Stürmer Haaland trauert um Berater Raiola

Dortmund/Rom Beim 3:4 gegen den VfL Bochum steht Erling Haaland nicht nur wegen seiner drei Treffer im Mittelpunkt. Der Tod seines Beraters Mino Raiola sorgt für Bestürzung – und könnte den Transfer des Dortmunder Torjägers weiter hinauszögern.

Der südlich von Neapel geborene und in den Niederlanden aufgewachsene Raiola wurde nur 54 Jahre alt und war einer der mächtigsten und bei Vereinen gefürchteten Berater. Neben Haaland vertrat er auch Stars wie Zlatan Ibrahimovic und Weltmeister Paul Pogba. „Mino kämpfte bis zum Schluss mit der gleichen Kraft, die er schon in Verhandlungen gezeigt hatte, um seine Spieler zu verteidigen“, hieß es in der Todesnachricht. „Mino war Teil im Leben von so vielen Spielern und hat ein unvergessliches Kapitel der Geschichte des modernen Fußballs geschrieben.“