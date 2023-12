Kein Elfmeter gegen Leverkusen BVB-Trainer Terzic wütet: „Das ist nicht gerecht“

Für Terzic ein Unding - und womöglich mit Vorbehalten gegen Adeyemi begründet. „Besonders geht es um Karim Adeyemi. Es geht immer wieder um Karim Adeyemi, der so flink ist, der da mit - ich weiß nicht - 30 km/h in diese Situation reindribbelt“, schimpfte der Coach: „Und da reicht dieser Kontakt. Das ist meine klare Meinung. Deshalb möchte und kann ich den Schiedsrichter nicht in Schutz nehmen.“