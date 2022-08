Nach Unwetter : Anreiseprobleme für Fans beim Bundesligaspiel in Dortmund

Anreiseprobleme für Fans beim Bundesligaspiel in Dortmund

Dortmund Bei der Anreise zum heutigen Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen müssen Anhänger beider Klubs mit Schwierigkeiten rechnen. Aufgrund der Folgen eines Unwetters musste der Dortmunder Hauptbahnhof gesperrt werden. Was der BVB seinen Fans nun rät.

Große Anreiseprobleme gibt es für Fußballfans, die das Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und dem SV Werder Bremen am Samstagnachmittag im Dortmunder Stadion besuchen wollen. Wegen eines Unwetters ist der Hauptbahnhof in Dortmund am Samstagvormittag gesperrt worden, teilte die Deutsche Bahn mit. Das Stellwerk dort sei ausgefallen, weil es einen Wassereinbruch gegeben habe, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.