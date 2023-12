Frust-Interview im TV BVB-Kapitän Can schlägt nach Pokal-Aus Alarm

Kapitän Emre Can hat nach dem ängstlichen und „extrem schlechten“ Auftritt von Borussia Dortmund beim Achtelfinal-Aus im DFB-Pokal in Stuttgart (0:2) Alarm geschlagen. „Wir sind Dortmund, eine große Mannschaft - so müssen wir auftreten, das machen wir momentan nicht“, sagte Can bei Sky und ergänzte im ZDF: „Da muss mehr kommen! Wir müssen uns zusammensetzen, so kann es nicht weitergehen.“