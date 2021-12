„Verunglimpfend, verleumderisch, respektlos“ : Zwayer spricht über Bellinghams Attacke und will ein persönliches Gespräch

Zwayer spricht über Bellinghams Attacke und will ein persönliches Gespräch

Köln Für Schiedsrichter Felix Zwayer ist die Verbal-Attacke durch Jude Bellingham noch nicht abgehakt - rechtliche Schritte plant der Berliner Referee nicht, drängt aber auf eine Unterhaltung mit dem Profi von Borussia Dortmund.

"Ich möchte das am liebsten in einem persönlichen Gespräch mit Jude Bellingham klären und habe gegenüber Borussia Dortmund ein solches angeboten", sagte Zwayer am Dienstag der Bild-Zeitung.