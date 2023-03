Für Fans und Verein Das wichtigste Spiel des Jahres

Der FC Schalke 04 hat schon mal üben können. Das kleine Bundesliga-Derby im Revier gewannen die Gelsenkirchener vergangene Woche in Bochum mit 2:0. Es wurde natürlich tüchtig gefeiert. Fußball am Rande der alten B1 ist eben eine emotionale Angelegenheit. Bochum – Schalke ist aber nur ein Vorspiel für das eigentliche Derby, in dem die Großen des einstigen Kohle- und Stahlreviers aufeinandertreffen. Das steht am Samstag (18.30 Uhr) auf dem Programm, Schalke empfängt Borussia Dortmund, es ist die 100. Partie der Rivalen in der Bundesliga. Es begegnen sich wahre Weltanschauungen, das Spiel trennt die ganze Region in Blau und Weiß und Schwarz und Gelb.