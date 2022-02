2:1 in Glasgow : Der BVB braucht zur Halbzeit nur noch ein Tor für die Verlängerung

Glasgow Nach dem blamablen 2:4 im Hinspiel will der BVB in der Europa League doch noch weiterkommen. Nach der ersten Halbzeit gegen die Glasgow Rangers steht es 2:1 für Dortmund. Das Erreichen des Achtelfinales ist damit noch möglich.

Doch all die guten Vorsätze schienen auch in Glasgow schnell wieder dahin zu sein. Borusse Julian Brandt foulte seinen Gegenspieler stümpferhaft im Strafraum, es gab Elfmeter für Glasgow. In der 22. Minute verwandelte James Tavernier den fälligen Foulelfmeter zum 1:0. Zu diesem Zeitpunkt fehlten dem BVB drei Tore zur Verlängerung und gar vier zum Erreichen des Achtelfinales.

Während den ein oder anderen BVB-Fan schon die Hoffnung zu verlassen drohte, kamen die Dortmunder plötzlich zurück – und drehten das Spiel. Erst gelang Youngster Jude Bellingham der Ausgleich (31.). Dann legte Donyell Malen in der 42. Minute nach und stellte auf 2:1 für den BVB. Zur Halbzeit fehlt also nur ein weiterer Treffer, um es noch in die Verlängerung zu schaffen. Mit zwei weiteren Toren kann der BVB sogar noch in der regulären Spielzeit weiterkommen – unter der Voraussetzung, dass Glasgow nicht mehr trifft. Die zweite Halbzeit läuft derzeit live bei RTL. Nach dem Abpfiff erfahren Sie aber natürlich auch hier, ob der BVB seine Aufholjagd krönen konnte.