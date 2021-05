Gegen RB Leipzig dabei : BVB-Torjäger Haaland rechtzeitig zum Pokalfinale wieder fit

Berlin Borussia Dortmund kann im DFB-Pokalfinale am Donnerstag wieder auf Toptorjäger Erling Haaland setzen. Der Norweger ist rechtzeitig zum Duell mit RB Leipzig wieder fit geworden.

Der Dortmunder Torjäger Erling Haaland steht rechtzeitig vor dem Pokalfinale seines Team am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen RB Leipzig vor dem Comeback. Nach gut zweiwöchiger Zwangspause nahm der 20 Jahre alte Norweger am Dienstag erstmals wieder am Teamtraining des Fußball-Bundesligisten teil.