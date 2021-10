Angreifer erneut verletzt : Haaland fehlt Dortmund „mehrere Wochen“

Dortmund Rückschlag für Borussia Dortmund und Erling Haaland: Der Torjäger wird dem BVB verletzungsbedingt mehrere Wochen fehlen. Auch zwei weitere Profis fallen gegen Arminia Bielefeld aus.

Torjäger Erling Haaland wird Borussia Dortmund erneut "mehrere Wochen" fehlen. "Er hat eine Hüftbeugerverletzung, die es nicht möglich macht, dass er spielt", sagte BVB-Trainer Marco Rose vor dem Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Bis zur Rückkehr des norwegischen Ausnahmestürmers werde "ein bisschen Zeit ins Land" gehen.

Beim 0:4 gegen Ajax Amsterdam am Mittwoch in der Champions League hatte Haaland noch über 90 Minuten gespielt. Der Angreifer, der aktuell mit neun Treffern gleichauf mit Robert Lewandowski die Torschützenliste der Bundesliga anführt, reagierte kämpferisch. "Zeit, sich auf die Genesung zu konzentrieren. Ich werde stärker zurückkehren", schrieb er in den Sozialen Netzwerken.