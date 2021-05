Keine Teilnahme am Abschlusstraining : BVB-Stürmer Haaland droht gegen RB Leipzig auszufallen

Dortmund Borussia Dortmund muss wohl im Spitzenspiel gegen RB Leipzig auf seinen Top-Torjäger Erling Haaland verzichten. Der Norweger fehlte laut übereinstimmenden Medienberichten im Abschlusstraining.

Dortmund (SID) - Stürmerstar Erling Haaland droht Borussia Dortmund im wichtigen Bundesligaspiel gegen gegen Pokalfinal-Gegner RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zu fehlen. Wie Sky berichtet, fehlte der Norweger am Freitag beim Dortmunder Abschlusstraining. Haaland kämpft mit muskulären Problemen, nachdem er beim Spiel in Wolfsburg einen Schlag abbekommen hatte. Sport1 bestätigte diese Informationen. Auch im Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel am vergangenen Samstag konnte der 20-Jährige nicht auflaufen.