Ein Tor und zwei Vorlagen gegen Augsburg BVB-Fans feiern die „lebende Legende“ Reus

Und ein erfolgreiches Kapitel soll noch folgen. Am Ende seiner ersten Saison 2012/13 stand der Offensivspieler mit der Borussia in London im Champions-League-Endspiel gegen Bayern München (1:2). Jetzt will Reus im Finale der Königsklasse erneut auf dem Rasen im Fußball-Tempel Wembley stehen. „Ich hoffe, dass wir uns am 1. Juni dann noch in London sehen und hoffentlich noch mehr Grund zu feiern haben“, sagte Reus bei Sky.