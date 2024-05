„Dortmund erobert Paris“ Pressestimmen und Reaktionen zum Finaleinzug des BVB

Mats Hummels – BVB-Innenverteidiger

„Jule hat mir den schön auf den Kopf serviert. Den nehmen wir natürlich gerne mit. Ich habe nicht viele Tore in der Champions League geschossen. Ich glaube fünf. Ein guter Zeitpunkt, etwas aufzustocken. Wir werden auf einen sehr starken Gegner treffen. Wir glauben alle dran. Wir glauben spätestens seit dem zweiten Spiel in der Gruppenphase dran, dass wir in der Champions League bestehen können. Wir haben sehr aktiv verteidigt. Wir haben versucht, uns nicht in den eigenen Sechzehner fallen zu lassen. Spätestens nach der 30. hat man gemerkt, wie ruhig es hier geworden ist.“