Verletzter BVB-Kapitän : Reus-Comeback lässt auf sich warten

Dortmund Der verletzte Fußball-Nationalspieler Marco Reus wird nicht so schnell sein Comeback für Borussia Dortmund geben können. Eigentlich sollte er Anfang März zurückkehren.

„Wichtig ist erstmal, dass ich komplett gesund werde, dass ich keine Schmerzen mehr verspüre“, sagte der Kapitän der Borussia bei der Aufzeichnung einer Gesprächsrunde im Vereins-TV, über die mehrere Tageszeitungen am Mittwoch berichten. Reus hatte sich seine Muskelverletzung in den Adduktoren am 4. Februar beim DFB-Pokal-Aus bei Werder Bremen (2:3) zugezogen.