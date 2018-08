DFB-Pokal 2018/19: Dortmund besiegt Fürth in der Nachspielzeit

Dortmund Borussia Dortmund hat in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Zweitligist Greuther Fürth gewonnen. Möglich gemacht hat das Neuzugang Axel Witsel.

Neuzugang Axel Witsel und Marco Reus haben Lucien Favre bei dessen Pflichtspieldebüt als Trainer von Borussia Dortmund vor einer Pokal-Blamage bewahrt. Der Fußball-Bundesligist wankte beim 2:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung am Montagabend beim Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth bedenklich. Der Belgier Witsel rettete beim praktisch letzten Angriff in der fünften Minute der Nachspielzeit den BVB in die Verlängerung, Reus legte in der 120. Minute das Siegtor nach. "Wir sind zufrieden, weil wir durch sind. Wir haben ordentlich gespielt, aber wir haben das Spiel nicht durchgehend beherrscht, es gab Konter, die waren brandgefährlich. Insgesamt war es okay, aber es sind viele Sachen, viele Details zu verbessern“, sagte der Trainer des BVB, Lucien Favre. „Axel Witsel hat der Mannschaft viel gebracht, er spielt einfach und ruhig. Und er kann auch wichtige Tore schießen."