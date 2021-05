Nach Pokalsieg : Fans feiern in Dortmunder Innenstadt

Fans feiern in Dortmunder Innenstadt

Dortmund Nach dem 4:1-Sieg im Finale des DFB-Pokals feierten Fans der Dortmunder Mannschaft auf dem Borsigplatz – vereinzelt wurde Pyrotechnik gezündet. Die Polizei löste die Ansammlung auf.

Bis zu 200 BVB-Fans haben nach dem DFB-Pokalsieg der Dortmunder gegen RB Leipzig am Borsigplatz gefeiert. „Es wurde vereinzelt Pyrotechnik gezündet“, teilte eine Sprecherin der Polizei Dortmund am frühen Freitagmorgen mit. Zu Auseinandersetzungen unter den Fans kam es nicht.

Die Polizei löste die Ansammlung nach kurzer Zeit wieder auf. Dortmund hatte gegen Leipzig am Donnerstagabend mit 4:1 gewonnen.

Derweil schrie und weinte vor Lukasz Piszczek im Berliner Olympiastadion vor Glück, die Mitspieler warfen ihn immer wieder in die Luft. "Das waren pure Emotionen", sagte das Klub-Idol von Borussia Dortmund nach dem krönenden Abschluss einer langen Karriere: "Auch die früheren Titel waren toll, aber den Tag nehme ich mit für mein Leben."

In elf Jahren und fast 400 Pflichtspielen hat der Pole beim BVB sämtliche Höhen und Tiefen erlebt. Sein unwahrscheinliches Comeback in den vergangenen Wochen ist eine der rührendsten Geschichten der Bundesliga-Saison. Piszczek (35) schloss sie mit dem Pokalsieg in Berlin.