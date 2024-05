BVB träumt von Wembley Wie Borussia Dortmund der Sieg über PSG gelungen ist

Ist die Bundesliga doch gar nicht so schlecht? Schließlich steht fest, dass Deutschlands Fußball-Eliteliga in der nächsten Saison gleich fünf Mannschaften zum Geldscheffeln in die Champions League entsenden kann, eine mehr als die hochgelobte englische Premier League. Dazu leistete Borussia Dortmund durch den 1:0-Erfolg über Paris Saint-Germain im Halbfinal-Hinspiel den entscheidenden Beitrag. In der Jahreswertung verschaffte dieser Sieg der Bundesliga die für Platz zwei hinter den Italienern nötigen Punkte.