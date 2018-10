Champions-League-Spiel gegen Atlético Madrid: Borussia Dortmund mischt Europas Fußball auf

Kommentar zu Borussia Dortmund : Das Ende der Entwicklung ist beim BVB noch nicht in Sicht

Dortmund In der Bundesliga sind die Dortmunder Tabellenführer. In der Champions League fertigten sie den härtesten Konkurrenten, Atlético Madrid, mit 4:0 ab. Ein Ende des Höhenflugs ist nicht abzusehen. Ein Kommentar.

Atlético Madrid ist nicht gerade als Schießbude des internationalen Fußballs bekannt. Im Gegenteil. In der spanischen Liga gab es in neun Saisonspielen fünf Gegentore, und bis zum Mittwochabend hatte es auch in der Champions League lediglich zweimal im Netz des Arbeitervereins aus der Hauptstadt geklingelt, der es sich zur Selbstverpflichtung gemacht hat, gegnerischen Teams ein unangenehmer, lästiger, abwehrstarker Gegner zu sein.

Dann kam Borussia Dortmund. Mit 4:0 jagte der BVB seinen vermeintlich stärksten Kontrahenten vom Hof. Und weil die Westfalen auch in der Bundesliga die Tabelle anführen, fällt es selbst den vorsichtigsten Leisetretern vom Borsigplatz schwer, ihrer Mannschaft keine große Saison vorherzusagen.

Die westfälische Borussia bringt alles dafür mit, in der Bundesliga und in der Champions League weiter auf Erfolgskurs zu bleiben. Die zurückliegenden Spiele haben gezeigt, dass mit Verstand an den anfänglichen (kollektiven) Abwehrproblemen gearbeitet worden ist. Seit ein paar Wochen benötigt der BVB keine aufregenden Aufholjagden mehr, er bestimmt seine Begegnungen von Anfang an. Das offensive Potenzial ist ohnehin längst geweckt. Marco Reus (29), der endlich mal eine Saisonvorbereitung ohne hemmende Verletzungen bestreiten konnte, ist eine Führungsfigur für all die Teenies und Anfang-Zwanziger um ihn herum. Die Verpflichtung von Axel Witsel ist ein Volltreffer. Der Belgier ist im zentralen Mittelfeld jene Autorität, an der sich eine ganze Mannschaft aufrichten kann.

Und der kauzige Trainer Lucien Favre dreht mit begeisterter Detailarbeit an den richtigen Schrauben. Dass er dabei beständig sein Mantra vor sich hin murmelt, nach dem Geduld verlangt sei und alles noch lange nicht perfekt laufe, muss den Kontrahenten der Dortmunder einen gehörigen Schrecken einjagen.