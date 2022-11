Rotation im Hamsterrad : Pause für die BVB-Stars in Kopenhagen

Dortmund Die Zeit der Pause ist gekommen: Borussia Dortmund hat sich die Rotation für seine Dauerbrenner vor seinem letzten Gruppenspiel in der Champions League beim FC Kopenhagen redlich verdient.

Das war noch eine einigermaßen defensive Ansage: Trainer Edin Terzic wäre fahrlässig, würde er sich diese Chance entgehen lassen. Julian Brandt oder Youssoufa Moukoko werden wohl auch aus der Startelf rutschen. Kapitän Marco Reus ging wie Tom Rothe, Marius Wolf und Raphael Guerreiro erst gar nicht an Bord, ein Reus-Comeback wäre angesichts der kommenden Aufgaben auch sinnlos gewesen: Vor dem WM-Start am 20. November stehen in einer weiteren englischen Woche noch drei Bundesligaspieltage an.