„Es tut richtig weh“ : BVB bangt weiter um unersetzlichen Haaland

Dortmund Spielt er oder spielt er nicht? Erling Haaland wird Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon voraussichtlich noch fehlen. Auch Kapitän Marco Reus droht für die Champions League auszufallen.

Der Zauberstürmer braucht eine Wunderheilung. "Ich traue Erling Haaland viel zu", sagte Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose am Montag und lächelte dabei recht gequält: "Aber bei ihm tut's noch richtig weh. Vielleicht hat er ja gut gegessen und gut geschlafen, dann geht es vielleicht doch noch schneller."

An menschlichen Maßstäben gemessen wird der unersetzliche norwegische Ein-Mann-Tornado jedoch auch in der Champions League gegen Sporting Lissabon am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) ausfallen. Die maladen Muskeln bremsen den wichtigsten Spieler aus. Auch bei Kapitän Marco Reus (Kapselreizung im Knie) "wird es eng", anscheinend gibt es für Rose etwas mehr Hoffnung.