Champions-League-Finale Reus, der Unvollendete

Es passt zu seiner Geschichte, dass er den Erfolg über Frankfurt nach einem Kreuzbandriss in der zweiten Hälfte nur noch am Spielfeldrand miterleben durfte. Er hat in zwölf Jahren beim BVB die Wartezimmer von Ärzten, Krankenbetten und Reha-Zentren mindestens so gut kennengelernt wie die Fußballplätze im In- und Ausland. Auch deshalb reichte es für den außergewöhnlich begabten Offensivspieler nur zu einer durchschnittlichen Titel-Bilanz, nicht zu einer, die seinem Talent entspricht. Ihm hängt der Ruf eines Unvollendeten nach, nicht zu Unrecht.