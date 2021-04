Vor BVB-Spiel : Feuerwerk in Dortmund bringt City-Profis um die Nachtruhe

Feuerwerk in Dortmund bringt City-Profis um die Nachtruhe

Dortmund Mit einem Feuerwerk mitten in der Nacht haben Unbekannte versucht, die Fußball-Profis von Manchester City vor dem Champions-League-Spiel bei Borussia Dortmund um den Schlaf zu bringen. Die Feuerwehr war um kurz nach Mitternacht zum Einsatz am Teamhotel ausgerückt.

Der englische Fußball-Club aus Manchester tritt am Mittwochabend (21.0 Uhr/Dazn und Sky) im Viertelfinalrückspiel der Champions League in Dortmund an. Das Hinspiel hatten die Engländer 2:1 gewonnen.