BVB steht im Endspiel der Königsklasse So wild war die schwarz-gelbe Partynacht in Paris

Eine Maßnahme, der sicher auch die Fans zustimmen würden, die Dortmund in der Nacht in Ausnahmezustand versetzten. Rund um den Borsigplatz herrschte Partystimmung. Die Anhänger zündeten Feuerwerkskörper und fuhren im Auto-Korso laut hupend durch die Stadt, fremde Menschen lagen sich knapp ein Jahr nach dem Meisterdrama des BVB glückselig in den Armen. „Heute konnten wir unseren Fans etwas zurückgeben“, sagte Terzic in Paris. Bevor BVB-Ersatzkeeper Meyer in der Kabine über den Tisch glitt, rutschte auch Innenverteidiger Nico Schlotterbeck beim Jubeln mit den rund 2000 Dortmunder Fans im Parc de Princes aus. Ein Video in den sozialen Netzwerken zeigte zumindest auch, dass sich der 24-Jährige dabei nicht schlimmer verletzte.