Champions-League-Finale 2024 Borussia Dortmunds Weg nach Wembley

Gruppe F – 5. Spieltag gegen AC Mailand

Endstand: 1:3

Nachdem BVB-Torhüter Gregor Kobel in der sechsten Minute einen Strafstoß von Olivier Giroud hielt, verwandelte Marco Reus seinen Elfmeter nur vier Minuten später zur zwischenzeitlichen 1:0 Führung. Zwar glich Mailand noch in der ersten Hälfte aus, doch dank der Tore von Jamie Bynoe-Gittens und Karim Adeyemi (Mitte) gewann Dortmund am Ende mit 3:1.