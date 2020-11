Champions League : BVB in Brügge ohne Hummels - Haaland wohl wieder fit

Brügger Der BVB muss im Champions-League-Spiel beim FC Brügge am Mittwoch auf Mats Hummels verzichten. Der Ausfall des 31-Jährigen vergrößert die Dortmunder Personalsorgen in der Abwehr. Erling Haaland steht dagegen wohl wieder zur Verfügung.

Borussia Dortmund muss im dritten Champions-League-Gruppenspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) beim FC Brügge auf Mats Hummels verzichten. „Es wird leider nicht reichen. Wir hoffen, dass er Samstag wieder kann, aber morgen wird er nicht dabei sein“, sagte Trainer Lucien Favre am Dienstag. Abwehrchef Hummels hatte sich am vergangenen Samstag beim 2:0 des Revierclubs in Bielefeld nach seinen beiden Toren eine Muskelverletzung zugezogen. Auch ein Einsatz des Weltmeisters von 2014 am Samstag gegen seinen ehemaligen Club FC Bayern bleibt fraglich. Hummels selber hofft auf einen Einsatz im Ligagipfel. "Schlechte Nachricht: für das Spiel in Brügge reicht es leider nicht. Gute Nachricht: für einen Muskelfaserriss bin ich zu langsam, am Samstag will ich wieder dabei sein", twitterte der Abwehrspieler.